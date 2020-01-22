Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что хотя война идет на украинской территории — «мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня». По его словам, пока полностью прекратить огонь не удалось.

В конце декабря на линии соприкосновения возле КПП «Майорское — Горловка» состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. ДНР передала Украине 51 человека, Киев отдал 60. ЛНР обменяла 25 человек на 63.