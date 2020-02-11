Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.

Он отметил, что Москва и Пекин хотят вести переговоры с Вашингтоном, чтобы «остановить сумасшествие» и прекратить тратить миллиарды долларов на ядерное вооружение. Однако пока соглашение не достигнуто, единственное, что могут сделать США, это создать «сильнейшие в мире ядерные силы», заявил Трамп.

«У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — сказал он.

По его словам, они необходимы Вашингтону, так как у Москвы они тоже есть. Трамп заявил, что Россия, возможно, получила данные о подобных технологиях от администрации бывшего президента Барака Обамы. Он отметил, что в то время США не занимались этими ракетами.