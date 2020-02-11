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Политика ,  
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Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю. Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов, трансляцию которой вел телеканал PBS.

Он отметил, что Москва и Пекин хотят вести переговоры с Вашингтоном, чтобы «остановить сумасшествие» и прекратить тратить миллиарды долларов на ядерное вооружение. Однако пока соглашение не достигнуто, единственное, что могут сделать США, это создать «сильнейшие в мире ядерные силы», заявил Трамп.

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«У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — сказал он.

По его словам, они необходимы Вашингтону, так как у Москвы они тоже есть. Трамп заявил, что Россия, возможно, получила данные о подобных технологиях от администрации бывшего президента Барака Обамы. Он отметил, что в то время США не занимались этими ракетами.

В начале февраля помощник американского лидера по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что США готовы начать переговоры с Россией по контролю за вооружениями и обсуждению ядерной проблемы. По его словам, Вашингтон продолжит «противостоять» Москве, когда это будет необходимо, но в то же время будет вести диалог.

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В августе 2019 года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне заявляли, что причиной стала разработка Россией ракеты 9М729. По мнению американской стороны, ее характеристики нарушали договор. Россия выступала против развертывания в Европе американских пусковых установок Mk-41.

Теги: Дональд Трамп, ракеты
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