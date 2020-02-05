В МИД России заявили о тревоге по поводу ядерных зарядов на подлодках США

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия «с большой тревогой» реагирует на размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

По словам Рябкова, тревога Москвы по этому поводу вызвана не тем, что Россия видит в этом угрозу своей безопасности. Опасения возникают «с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере».

«Как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники», — отметил Рябков.

По словам замглавы МИДа, появление зарядов пониженной мощности на стратегических носителях означает, что рассуждения со стороны США о возможности их применения в гипотетическом конфликте «теперь уже воплощаются в изделиях». По мнению Рябкова, Соединенные Штаты допускают ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов расширили свой ядерный арсенал, разместив на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые боеголовки малой мощности W76-2. По данным Associated Press, мощность W76-2 примерно в два раза меньше, чем у Little Boy, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году.