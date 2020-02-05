Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Хуснуллин назвал провокационными идеи об объединении российских регионов Политика, 16:11 Число жертв при сходе лавины на востоке Турции увеличилось до 23 человек Общество, 16:09 РЖД и «Аэрофлот» бесплатно отвезут прилетевших из Китая россиян в регионы Общество, 16:07 Голикова заявила Путину о случаях роста цен на маски с 1,5 до 100 руб. Общество, 16:04 «Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии Бизнес, 16:04 Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек Общество, 15:55 Статистика успеха: как проводить трансформацию компаний Pro, 15:44 Гол на последних минутах принес «Динамо» победу над «Вентспилсом» Спорт, 15:44 В МИД России заявили о тревоге по поводу ядерных зарядов на подлодках США Политика, 15:42 В Японии начали тестировать улыбчивого робота-бармена Стиль, 15:38 Путин заявил о приближении мира к «опасной черте» Политика, 15:37 Путин заявил о зависимости безопасности в мире от отношений США и России Политика, 15:35 Пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за рубли с помощью Visa Крипто, 15:33 Оргкомитет Игр-2020 выразил обеспокоенность ситуацией с коронавирусом Спорт, 15:31
Политика ,  
0 

В МИД России заявили о тревоге по поводу ядерных зарядов на подлодках США

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия «с большой тревогой» реагирует на размещение ядерных зарядов малой мощности на подлодках США. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

По словам Рябкова, тревога Москвы по этому поводу вызвана не тем, что Россия видит в этом угрозу своей безопасности. Опасения возникают «с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере».

«Как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники», — отметил Рябков.

По словам замглавы МИДа, появление зарядов пониженной мощности на стратегических носителях означает, что рассуждения со стороны США о возможности их применения в гипотетическом конфликте «теперь уже воплощаются в изделиях». По мнению Рябкова, Соединенные Штаты допускают ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов расширили свой ядерный арсенал, разместив на подводных лодках с баллистическими ракетами две новые боеголовки малой мощности W76-2. По данным Associated Press, мощность W76-2 примерно в два раза меньше, чем у Little Boy, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году.

Теги: МИД России, ядерное оружие
Материалы по теме
Кремль назвал испытание США ракеты подтверждением слома ДРСМД
Политика
Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Политика
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter