МИД ответил на вопрос об эвакуации посольства России из Китая

Фото: russia.org.cn

Эвакуация российского посольства в Пекине из-за вспышки коронавируса не планируется. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов, передает ТАСС.

«Об эвакуации нашего посольства речь не идет», — сказал Моргулов, отвечая на соответствующий вопрос.

5 февраля из китайской провинции Хубэй — эпицентра эпидемии коронавируса — эвакуировали россиян. В общей сложности российские дипломаты организовали эвакуацию 144 человек, из которых 128 человек были гражданами России, а еще 16 — гражданами СНГ. Приехавших из КНР людей отправили на двухнедельный карантин в реабилитационный центр в Тюмени.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заражены свыше 37,5 тыс. человек. В то же время власти Китая сообщают о более чем 40 тыс. заболевших. За пределами КНР зафиксированы 307 подтвержденных случаев заражения, в том числе в России, США, Франции, Австралии, ОАЭ, Японии и других странах. Всего от последствий инфекции скончались 910 человек.