Мантуров назвал возможным троекратный рост производства медицинских масок

Сейчас в стране ежедневно производят 900 тыс. медицинских масок, если их потребуется больше, производители смогут утроить эти объемы. Однако в этом случае Россия может столкнуться с их перепроизводством после спада ажиотажа

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На фоне выросшего спроса на медицинские маски, который вызван вспышкой коронавируса в Китае, Россия способна нарастить их производство, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Мантуров сообщил, что министерство делает все, для того чтобы не случилось дефицита масок. Он отметил, что сейчас маски скупает не только население, но и аптечные сети, которые затем вывозят их за пределы страны. Несмотря на это, вводить ограничения на их покупку власти не намерены.

По словам министра, сейчас предприятия, выпускающие маски, работают с нагрузкой 130% и производят почти 900 тыс. штук в сутки. Этот объем можно сравнительно легко нарастить до 1 млн в сутки. Потенциально в год российские производители способны поставлять до 900 млн масок, фактически утроив объемы, отметил Мантуров. Однако после спада ажиотажа из-за коронавируса упадет и спрос, и излишки останутся нереализованными.

«Раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух все устаканится, а потом будет другая проблема — куда девать... Мы не должны подводить наших производителей, давать им сначала вводную, обещания, <...> и вводить их в экономическую неэффективность <...>», — сказал глава Минпромторга. По его словам, власти пообещали производителям, что в этом случае излишки направятся в Росрезерв.