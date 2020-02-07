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Мантуров назвал возможным троекратный рост производства медицинских масок

Сейчас в стране ежедневно производят 900 тыс. медицинских масок, если их потребуется больше, производители смогут утроить эти объемы. Однако в этом случае Россия может столкнуться с их перепроизводством после спада ажиотажа
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На фоне выросшего спроса на медицинские маски, который вызван вспышкой коронавируса в Китае, Россия способна нарастить их производство, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Мантуров сообщил, что министерство делает все, для того чтобы не случилось дефицита масок. Он отметил, что сейчас маски скупает не только население, но и аптечные сети, которые затем вывозят их за пределы страны. Несмотря на это, вводить ограничения на их покупку власти не намерены.

По словам министра, сейчас предприятия, выпускающие маски, работают с нагрузкой 130% и производят почти 900 тыс. штук в сутки. Этот объем можно сравнительно легко нарастить до 1 млн в сутки. Потенциально в год российские производители способны поставлять до 900 млн масок, фактически утроив объемы, отметил Мантуров. Однако после спада ажиотажа из-за коронавируса упадет и спрос, и излишки останутся нереализованными.

«Раскрутка производства требует времени. В течение недели-двух все устаканится, а потом будет другая проблема — куда девать... Мы не должны подводить наших производителей, давать им сначала вводную, обещания, <...> и вводить их в экономическую неэффективность <...>», — сказал глава Минпромторга. По его словам, власти пообещали производителям, что в этом случае излишки направятся в Росрезерв.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о беспрецедентном росте стоимости медицинских масок. По ее словам, в отдельных аптеках цена на эти изделия поднялась с 1,5 руб. до 70–100 руб. Голикова сообщила, что Росздравнадзор открыл горячую линию, куда граждане могут сообщить информацию о завышении стоимости товаров в аптеках. Комментируя эту ситуацию, президент России Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены.

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Спрос на медицинские маски вырос на фоне сообщений о распространении нового типа коронавируса из Китая. На территории России зафиксированы два подтвержденных случая заражения — в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших — граждане КНР.

Всего в мире от пневмонии, которую вызывает новый тип вируса, погибли 638 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заражены больше 31 тыс. человек, подавляющее большинство из них находятся в Китае.

Авторы: Анастасия Курносова, Мария Лисицына
Теги: Минпромторг, аптеки, Росрезерв, медицинские маски
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