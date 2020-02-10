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Промсвязьбанк потребовал признать Дмитрия Минца банкротом

Дмитрий Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Промсвязьбанк обратился в суд с просьбой признать Дмитрия Минца, сына основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, банкротом. Заявление об этом было подано в Арбитражный суд Москвы 7 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Сумма задолженности Дмитрия Минца перед Промсвязьбанком пока не раскрывается.

РБК направил запрос в Промсвязьбанк.

До санации ПСБ Дмитрий Минц входил в состав совета директоров этой кредитной организации, банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым.

В октябре 2018 года Лефортовский районный суд Москвы постановил взыскать с Дмитрия Минца по иску Промсвязьбанка $20 млн. Решение объяснялось тем, что Минц был поручителем по выданному банком кредиту.

В январе 2020 года Басманный суд Москвы заочно заключил Дмитрия Минца под стражу. Вместе с отцом и братом Александром он является обвиняемым по уголовному делу о растрате на сумму около 34 млрд руб.

Теги: Дмитрий Минц, Промсвязьбанк
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