Промсвязьбанк потребовал признать Дмитрия Минца банкротом

Дмитрий Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Промсвязьбанк обратился в суд с просьбой признать Дмитрия Минца, сына основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца, банкротом. Заявление об этом было подано в Арбитражный суд Москвы 7 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Сумма задолженности Дмитрия Минца перед Промсвязьбанком пока не раскрывается.

РБК направил запрос в Промсвязьбанк.

До санации ПСБ Дмитрий Минц входил в состав совета директоров этой кредитной организации, банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым.

В октябре 2018 года Лефортовский районный суд Москвы постановил взыскать с Дмитрия Минца по иску Промсвязьбанка $20 млн. Решение объяснялось тем, что Минц был поручителем по выданному банком кредиту.