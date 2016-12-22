Промсвязьбанк отсудил у Дмитрия Минца $20 млн

Лефортовский районный суд решил взыскать с председателя совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрия Минца $20 млн по иску Промсвязьбанка. Он выступал поручителем по кредиту

Дмитрий Минц (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Лефортовский районный суд Москвы постановил взыскать $20 млн с председателя совета директоров ФГ «Будущее» (объединяет пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-Союз», «Социальное развитие» и «Образование») Дмитрия Минца по иску Промсвязьбанка. Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сказала РБК, что задолженность будет взыскана в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день исполнения решения суда, Минц также должен будет выплатить госпошлину 60 тыс. руб.

Дмитрий Минц, как говорил судья на предыдущем заседании по делу, выступал поручителем по выданному Промсвязьбанком кредиту. Кому был выдан кредит, судья не уточнил. РБК направил запросы в Промсвязьбанк, на основе которого в настоящее время функционирует государственный банк, ориентированный на финансирование оборонных проектов, и Дмитрию Минцу.

Промсвязьбанк оспаривает сделки с НПФ «Будущее», заключенные этим пенсионным фондом, а также пенсионными фондами группы «Сафмар» в декабре 2017 года. Тогда НПФ вышли из капитала Промсвязьбанка, продав на бирже 20% его акций. Это произошло 14 декабря, а 15 декабря в банке была введена временная администрация ЦБ, которая списала капитал Промсвязьбанка до 1 руб.

Дмитрий Минц до санации Промсвязьбанка был членом его совета директоров. Согласно фабуле, которую излагали в суде юристы Промсвязьбанка, 11 декабря прошлого года ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд руб., и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц. 14 декабря НПФ «Будущее» продал свою долю в банке и в тот же день внес депозиты на счета УК «Конкорд управление активами» (управляющая компания НПФ) в ПСБ на сумму 13,3 млрд руб. В ПСБ считают, что для того чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внесла депозит. Если бы НПФ не успел продать акции, стоимость пакета упала бы до 8 коп. Промсвязьбанк отказался возвращать НПФ «Будущее» лежащий в банке депозит. Пенсионный фонд оспаривает это решение в суде (общая сумма иска — 14,5 млрд руб.).

В пресс-службе ФГ «Будущее» отметили, что Дмитрий Минц не входил в совет директоров Промсвязьбанка с сентября 2017 года, а его наличие в списке аффилированных лиц банка на 31 декабря объяснили «устаревшими данными». Сейчас стороны ведут переговоры о мировом соглашении.

ФГ «Будущее», председателем совета директоров которого является Минц, недавно сменила владельца. Ранее ей владела О1 Group Бориса Минца (отец Дмитрия Минца). Однако доли О1 Group в ФГ «Будущее», а также в другом крупном активе, О1 Properties (объединяет активы в недвижимости), были заложены по кредиту Московского кредитного банка на сумму 25 млрд руб. МКБ переуступил долг своей материнской компании — концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот — кипрской Riverstretch Trading & Investments.

Сам Борис Минц и его сыновья Игорь, Дмитрий и Александр покинули страну и уехали в Лондон, писали «Ведомости». Как писал РБК, семья Бориса Минца недавно купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в 150 км от Лондона. Дмитрий Минц значится директором британской Lethendy Estates Ltd​, одной из компаний, задействованной в цепочке собственников отеля.