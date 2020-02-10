МИД выразил уверенность в завершении «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, несмотря на санкции Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает «РИА Новости».

«Строительство газопровода «Северный поток-2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — сказал он. Панкин отметил, что США «цинично, в собственных интересах» продолжают использовать зависимость мировой экономики от доллара, их вмешательство задержало строительство трубопровода.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы», — отметил он.

В декабре США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока», в результате швейцарская компания Allseas остановила работы в Дании.