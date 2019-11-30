ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

Российские ВКС в ноябре провели первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, испытания прошли в середине месяца. Истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в Оленегорске (Мурманская область) и выстрелил ракетой по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой к северо-востоку от Воркуты.

Второй источник сообщил, что скорость ракеты достигла 10 Махов (около 12000 км/ч).

В Воздушно-космических силах комментировать данную информацию не стали.