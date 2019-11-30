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ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

Российские ВКС в ноябре провели первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, испытания прошли в середине месяца. Истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в Оленегорске (Мурманская область) и выстрелил ракетой по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой к северо-востоку от Воркуты.

Второй источник сообщил, что скорость ракеты достигла 10 Махов (около 12000 км/ч).

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В Воздушно-космических силах комментировать данную информацию не стали.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые представил общественности президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Отличительными способностями ракеты являются ее скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и способность маневрировать на всей траектории полета. Ракеты способны поражать корабли и стационарные наземные объекты.

Теги: ракета, испытания, Арктика
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