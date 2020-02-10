Общество , 10 фев, 04:48
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Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Актер Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана, говоритсяна сайте премии.
Питт стал обладателем награды за роль Клиффа Бута, дублера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После получения награды Питт поблагодарил всю команду, работавшую над картиной.
На награду в данной категории также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнители ролей в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).
Ранее Питт также был признан лучшим актером второго плана за роль в ленте Тарантино по версии премий «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) и «Золотой глобус».