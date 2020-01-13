«Однажды в Голливуде» стал лучшим фильмом по версии Critics Choice Awards

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стал лауреатом премии «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщается в Twitter кинопремии.

«Человек-миф, человек-легенда! Поздравляем Квентина Тарантино с победой в номинации «Лучший фильм» за «Однажды в Голливуде», — говорится в сообщении.

Тарантино также взял награду за лучший сценарий. Кроме того, «Однажды в Голливуде» был удостоен награды за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую мужскую роль второго плана (Брэд Питт).

Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере». Лучшей актрисой, по версии кинокритиков, стала Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме «Джуди».