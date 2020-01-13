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«Однажды в Голливуде» стал лучшим фильмом по версии Critics Choice Awards

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стал лауреатом премии «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщается в Twitter кинопремии.

«Человек-миф, человек-легенда! Поздравляем Квентина Тарантино с победой в номинации «Лучший фильм» за «Однажды в Голливуде», — говорится в сообщении.

Тарантино также взял награду за лучший сценарий. Кроме того, «Однажды в Голливуде» был удостоен награды за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую мужскую роль второго плана (Брэд Питт).

Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере». Лучшей актрисой, по версии кинокритиков, стала Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская картина «Паразиты», лучшей комедией — фильм «Меня зовут Долемайт», лучшим хоррором — «Мы».

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25-я церемония вручения премии Critics Choice Movie Awards состоялась 12 января в Лос-Анджелесе.

В начале января фильм Тарантино получил три «Золотых глобуса» в номинациях «Комедия/мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Действие картины «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона.

Теги: фильм, Квентин Тарантино, премия, лучший фильм
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