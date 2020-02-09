Максимальное число жертв коронавируса зарегистрировали 7 февраля

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Самое большое число новых жертв коронавируса 2019-nCoV с начала эпидемии было зафиксировано 7 февраля. Это следует из ситуационных отчетов Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, в минувшую пятницу от вызванных вирусом осложнений умерли 86 человек. Аналогичную цифру приводит и Национальная комиссия по здравоохранению Китая, отмечая, что все жертвы болезни находились внутри страны (большинство — 81 человек — в провинции Хубэй).

При этом КНР из-за разницы во времени с Женевой, где находится штаб-квартира ВОЗ, публикует обновленные сведения за 7 февраля на день позже. По этой информации, новыми жертвами коронавируса стали 87 человек.

ВОЗ на утро 9 февраля сообщает о 34 886 заразившихся по всему миру. Китай приводит другие данные — 37 552 заболевших, 37 198 из которых заболели внутри страны.

В общей сложности от вируса погибли 813 человек, двое из них — за пределами КНР. Сотни компаний по всему миру, среди которых Apple, Nike, LVMH и McDonald's, заявили о негативном влиянии коронавируса на финансовое положение бизнеса.