Следователи завели уголовное дело после жесткой посадки лайнера в Коми

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту города Усинска в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В сообщении ведомства уточняется, что, по предварительным данным, жесткая посадка произошла из-за излома шасси. Следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair летел в Усинск из Москвы. На борту находились 94 пассажира, позднее один из них обратился к врачам с ушибом. В Utair сообщили, что при посадке лайнера произошел резкий порыв ветра. Позднее в авиакомпании уточнили, что в аэропорту Усинска не работала система точного наведения на полосу ILS и были отключены огни подхода к ВПП.