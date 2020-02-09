В Сети появилось видео эвакуации после жесткой посадки самолета в Коми

Появилось видео эвакуации пассажиров из самолета Boeing 737 авиакомпании Utair. Его опубликовали в группе «Клуб усинских водителей» в соцсети «ВКонтакте». Лайнер совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми днем 9 февраля.

На кадрах видно, как пассажиры покидают лайнер, спускаясь по крылу самолета, и скатываются с трапа.

Всего на бору самолета находились 94 пассажира. После эвакуации один из них обратился за медицинской помощью из-за ушиба колена. В авиакомпании Utair сообщили, что жесткая посадка была вызвана резким порывом ветра. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Работу аэропорта временно приостановили.