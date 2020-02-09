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Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми

Фото: "Усинск Онлайн" / ТАСС

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.

В пресс-службе отметили, что члены экипажа смогли удержать лайнер на полосе до полной остановки, однако при посадке произошел подлом основных стоек шасси. В Усинск отправили специалистов авиакомпании для анализа и установления причин случившегося.

В Utair уточнили, что на борту находились 94 пассажира. Только одному из них потребовалась медицинская помощь из-за ушиба колена.

По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Аэропорт Усинска временно закрыли, а все рейсы перенаправили в аэропорт города Ухты.

Появилось видео из салона жестко севшего в Коми самолета Utair
Общество

Летевший из Москвы пассажирский самолет Boeing 737 совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска 9 февраля в 12:40 (время совпадает с московским). Источник в экстренных службах сообщил РБК, что при посадке из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть лайнера.

Теги: Utair, жесткая посадка, Республика Коми, новости РБК
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Появилось видео из салона жестко севшего в Коми самолета Utair
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Пассажирский Boeing компании Utair совершил жесткую посадку в Коми
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