Бывшие бойцы «Беркута» вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе. Об этом написал адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

Юрист опубликовал открытое обращение Маринченко и Тамтура к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали», — заявили они.

По их словам, украинские власти использовали их и назначили виновными, чтобы «скрывать истинных организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года». Однако доказательств их вины не оказалось, отметили экс-беркутовцы.

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