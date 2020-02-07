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Политика ,  
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Лавров сообщил о контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

Россия поддерживает с Турцией контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику, передает корреспондент РБК.

Лавров отметил, что у Москвы и Анкары есть договоренности, которые устанавливают режим зоны деэскалации в Идлибе. В частности, они касаются создания там полосы, где не будет никаких вооружений, пояснил министр, отметив, что цель пока не достигнута. Кроме того, по словам Лаврова, турецкие коллеги пока не выполнили обязательство «отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов из «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК.)» в зоне деэскалации.

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Ранее, 4 февраля, Лавров назвал ряд обязательств Турции по Сирии, которые та не смогла выполнить, включая создание демилитаризованной полосы и «отмежевание» оппозиции от террористических группировок. Лавров утверждал, что Москва будет добиваться выполнения всех положений, о которых договорились Москва и Анкара.

Ситуация в Сирии обострилась осенью прошлого года, когда Турция начала операцию «Источник мира» на севере страны. В октябре президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором договорились о шагах по урегулированию сирийского кризиса. В частности, стороны согласовали прекращение огня и совместное патрулирование границ к западу и востоку от района операции.

Теги: Сергей Лавров, Турция, Сирия, Идлиб
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