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Число раненных в результате стрельбы в Таиланде увеличилось до 31

Фото: Nakhon Ratchasima / ТАСС

Число людей, раненных в результате стрельбы в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, увеличилось до 31, еще 20 человек числятся погибшими. Об этом сообщает Тайское агентство новостей со ссылкой на данные главы Минздрава страны.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее официальный представитель Минобороны Таиланда говорил о 20 погибших в результате атаки. К зданию торгового центра, где забаррикадировался стрелок, приехала его мать для того, чтобы принять участие в переговорах с сыном.

В Сети появилось видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
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Днем 8 февраля военнослужащий на территории военной базы расстрелял своего непосредственного начальника, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военнослужащий на внедорожнике направился в центр города. По пути он стрелял в прохожих. Издание Bangkok Post сообщило, что стрелком является 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма с военной базы Суратхампитхак.

В посольстве России в Таиланде заверили, что россиян среди пострадавших нет.

Теги: Таиланд, стрельба, военнослужащий, раненые
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