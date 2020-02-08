В Таиланде к торговому центру для переговоров приехала мать стрелка

Фото: csdpolice / Instagram

Мать военнослужащего, открывшего стрельбу из автоматического оружия и гранатомета в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, прибыла к зданию торгового центра Terminal 21, в котором скрывается ее сын, чтобы уговорить его сдаться властям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. За матерью военного тайские военные и полицейские отправились сразу после того, как стало известно, что стрелок находится в здании ТЦ.

Днем 8 февраля военнослужащий на территории военной базы расстрелял своего непосредственного начальника, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военнослужащий на внедорожнике направился в центр города, где по пути он стрелял в людей, проходящих мимо.

Приехав к торговому центру Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек. По словам официального представителя Минобороны страны, в результате атаки погибли 20 человек. При этом точное число пострадавших он не смог назвать. Ранее в полиции сообщили о 17 погибших и 21 пострадавшем. По данным российского посольства в Таиланде, россиян среди пострадавших в результате стрельбы нет.