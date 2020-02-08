Посол США увидел «добрый знак» во встречах с российскими чиновниками

Пьер Леви и Джон Салливан (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новый посол США в России Джон Салливан увидел «добрый знак» во встречах с высокопоставленными российскими государственными деятелями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Одна из моих основных целей здесь состоит в том, чтобы обеспечить открытый и транспарентный диалог между Москвой и Вашингтоном, что я и подтвердил на встречах, которые у меня были с руководителями российского правительства за последние три недели», — сказал Салливан.

По словам посла, за три недели пребывания в Москве ему была предоставлена возможность встретиться с высокопоставленными чиновниками.

«Я думаю, что то, что это (встреча с российскими чиновниками. — РБК) произошло в самом начале моей работы здесь, — это добрый знак. И всем, с кем я разговаривал, я повторял, что одной из моих целей является обеспечение транспарентного диалога между Москвой и Вашингтоном», — отметил американский дипломат.