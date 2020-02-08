Посол США сообщил о поручении Трампа по отношениям с Россией

Джон Салливан и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп поручил послу в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом.

«Я надеюсь продолжить ту замечательную работу, которую он проделал, я рад этой возможности. Незадолго до того, как он покинул свой пост, и после этого мы с ним несколько раз обсуждали пути конструктивного взаимодействия Соединенных Штатов с правительством России», — заявил посол. Посол также отметил, что на данный момент отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны.

Сенат утвердил Джона Салливана на должность посла США в России в декабре 2019 года. Верительные грамоты президенту Владимиру Путину он вручил 5 февраля.