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Губернатор Ульяновской области назвал ложью сообщения о взрыве реактора

Фото: morozov.ulgov.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предупредил о распространении ложного сообщения о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По информации Морозова, неизвестные распространяли через соцсети видео, которое было снято во время испытаний на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в прошлом году, и выдавали его за взрыв реактора в Димитровграде. В распространенном сообщении утверждалось, что в Ульяновске из-за происшествия повышен радиационный фон.

«Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике», — написал Морозов. По его словам, он обратился в полицию и потребовал найти и наказать авторов.

Кроме того, Морозов отметил, что институт атомных реакторов, в котором якобы произошел взрыв, работает в штатном режиме. Губернатор сообщил, что он обратился к руководителям института и попросил провести онлайн-трансляцию с показаниями дозиметров с промплощадки в институте, которую вскоре можно будет посмотреть на городских порталах.

Об «аварии» в институте атомных реакторов в Димитровграде, в частности, сообщил портал SM News. К сообщению прикрепили видео, которое якобы снял сотрудник института.

Теги: Ульяновск, взрыв, радиация
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