В России создали не требующий перезарядки ядерный реактор для подлодок

В России создали и испытали активную зону ядерного реактора, которая обладает ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом говорится в отчете АО «ОКБМ Африкантов» за 2017 год.
В активной зоне реактора содержится ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция.
Бывший главнокомандующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, пояснил «РИА Новости», что создание «вечного» реактора имеет большое значение для боеготовности подводных сил ВМФ. По его словам, перезарядка топлива на флоте занимает больше месяца, и на это время боевой состав флота сокращается на единицу. Попов подчеркнул, что с не требующим перезарядки реактором коэффициент использования подлодки повышается в разы.
В марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал, что в ближайшем будущем наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень» и «Ясень-М».
В ближайшие несколько лет в строй ВМФ войдет семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них будет создано по модернизированному проекту 885М.