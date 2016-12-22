Во Франции из-за жары остановили реактор старейшей АЭС

Один из реакторов АЭС в Фессенхайме остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы. В субботу в Эльзасе температура воздуха достигала 35 градусов

Атомная электростанция «Фессенхайм» во Франции (Фото: Patrick Seeger / DPA / ТАСС)

Государственная энергетическая компания Франции Électricité de France объявила о временной приостановке работы одного из двух реакторов на старейшей атомной электростанции «Фессенхайм», которая находится на северо-востоке страны, в провинции Эльзас. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«4 августа в 4:09 (05:09 мск) производственный цех Fessenheim №​1 был запрограммирован на остановку в связи с нынешними погодными условиями и для соблюдения разрешений на тепловые выбросы в Большой канал Эльзаса», — следует из сообщения.

В энергогенерирующей компании пояснили, что превышение температурной нормы воды, которая сбрасывается с АЭС в канал, может привести к гибели флоры и фауны. Среднесуточная температура сливаемой после охлаждения энергоблока воды, согласно установленным нормам, не должна превышать 28 градусов по Цельсию.

АЭС в Фессенхайме является самой старой во Франции. Она была сдана в эксплуатацию в 1971 году. Согласно данным, опубликованным на сайте метеорологической службы Франции, в субботу, 4 августа, столбики термометров в эльзасских департаментах Нижний Рейн и Верхний Рейн поднимались до 35 градусов по Цельсию.

Ранее из-за жары во Франции остановили один энергоблок на АЭС в Сент-Альбане на юго-востоке страны и два энергоблока АЭС в Бюже на востоке Франции. В субботу, 4 августа, в 67 департаментах страны был введен оранжевый уровень опасности.