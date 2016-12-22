В России запустили реактор первой плавучей атомной электростанции

В России успешно запустили реактор первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», сообщил РБК представитель «Росэнергоатома».
«Сегодня в 17:58 мск состоялся физпуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока, сообщил представитель «Росэнергоатома», — сказал он.
Он добавил, что через несколько дней должны начаться комплексные испытания плавучего энергоблока, которые завершатся в первой половине 2019 года.
Как сообщал РБК, ПАТЭС «Академик Ломоносов» строили с конца 2000-х годов на территории ОАО «Балтийский завод». Головной энергоблок был спущен на воду в 2010 году.
Стоимость проекта оценивалась в 30 млрд руб., при этом 22 млрд руб. составила стоимость создания головного плавучего энергоблока. Береговые сооружения стоили еще 7 млрд руб.
Согласно планам, ПАТЭС «Академик Ломоносова» введут в эксплуатацию в 2019 году, ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС на Чукотке.