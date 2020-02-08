В Сети появилось видео с места стрельбы возле ТЦ в Таиланде

Тайское издание Thai Rath опубликовало в своем Twitter-аккаунте видеозапись с места стрельбы, которую в городе Накхонратчасима (северо-восток Таиланда) открыл военный, в результате чего погибли не менее 12 человек.

На записи видно, как люди прячутся за автомобилями и убегают от места происшествия. Также слышны выстрелы. В Сети также распространилась запись, сделанная очевидцем внутри здания торгового центра во время стрельбы.

События произошли в субботу, 8 февраля. По данным издания Bangkok Post, стрельбу открыл 32-летний капрал Джакрапант Томма. Изначально он застрелил своего командира и еще двух человек на территории воинской части. Затем он начал стрелять по гражданским у торгового центра. Отмечается, что во время атаки стрелок вел видеотрансляцию в своем Facebook. Однако впоследствии его аккаунт был заблокирован. Военный также сделал селфи в момент стрельбы. На одной из фотографий предполагаемый злоумышленник изображен в боевом шлеме и маске, на ней он держит в руках штурмовую винтовку.