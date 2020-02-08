В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом

Фото: Juan Mijangos / Global Look Press

Японец, который стал первым человеком, заразившимся коронавирусом нового типа 2019-nCoV внутри страны, не посещая при этом Китай, был выписан из больницы в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает японская газета Nihon Keizai со ссылкой на данные префектуры Нара.

По данным издания, зараженным оказался мужчина в возрасте 60 лет, который работал водителем автобуса у группы китайских туристов в одноименном городе Нара. Мужчина стал первым, кто заразился коронавирусом, не покидая пределы Японии.

Предположительно, известно, что мужчина мог заразиться от путешествующих туристов, в числе которых имелись инфицированные пассажиры. При этом симптомов заболевания у них не выявили.

8 февраля в китайском Ухане умер 60-летний японец, который мог быть заражен коронавирусом 2019-nCoV. Его госпитализировали с тяжелой пневмонией 22 января. Сотрудники больницы в Ухане провели диагностику пациента, однако они не смогли точно определить, была ли вызвана болезнь новым коронавирусом. Также сообщалось о погибшей в Ухане от коронавируса гражданке США.

По последним данным китайских властей, число погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 724 человека. Заразились этим вирусом 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.