В Ухане от тяжелой пневмонии умер гражданин Японии

В китайском Ухане 8 февраля умер гражданин Японии, который мог быть заражен коронавирусом 2019-nCoV, передает Kyodo со ссылкой на японское Министерство иностранных дел.

По данным источника издания в правительстве Японии, 60-летний мужчина был госпитализирован 22 января с тяжелой пневмонией. Сотрудники больницы в Ухане провели диагностику пациента, но не смогли точно определить, вызвана ли болезнь новым коронавирусом.

МИД Японии не раскрывает имя погибшего и другие детали, ссылаясь на конфиденциальность.

До этого New York Times сообщал, что в Ухане от вызванных коронавирусом осложнений умерла 60-летняя гражданка США. У женщины были проблемы со здоровьем еще до заражения новым штаммом вируса.