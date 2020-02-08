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В Ухане от тяжелой пневмонии умер гражданин Японии

В китайском Ухане 8 февраля умер гражданин Японии, который мог быть заражен коронавирусом 2019-nCoV, передает Kyodo со ссылкой на японское Министерство иностранных дел.

По данным источника издания в правительстве Японии, 60-летний мужчина был госпитализирован 22 января с тяжелой пневмонией. Сотрудники больницы в Ухане провели диагностику пациента, но не смогли точно определить, вызвана ли болезнь новым коронавирусом.

МИД Японии не раскрывает имя погибшего и другие детали, ссылаясь на конфиденциальность.

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До этого New York Times сообщал, что в Ухане от вызванных коронавирусом осложнений умерла 60-летняя гражданка США. У женщины были проблемы со здоровьем еще до заражения новым штаммом вируса.

По последним данным, количество смертей от коронавируса составило 724. 699 человек умерли в китайской провинции Хубэй, где находится очаг эпидемии. Еще 23 смерти произошли в Китае за пределами Хубэя.

Два смертельных случая произошли в Гонконге и на Филиппинах. Общее количество зараженных коронавирусом по всему составило 34 872 человека. При этом уже более полутора тыс. человек вылечились от болезни.

Теги: Китай, коронавирус, смерть
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