В ЦОДД назвали необходимостью увеличение штрафов за превышение скорости

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Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян не согласился с мнением, что значительное повышение штрафов за превышение скорости является «конской мерой», сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, эта мера является необходимостью для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

Говоря о штрафе в 5 тыс. руб. за превышение скорости на 60 км/ч и выше, Шахбазян заявил, что такое нарушение правил не может быть непреднамеренным. «Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч», — сказал он.

Шахбазян также высказал мнение, что нынешний штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч в 250 руб. с учетом 50-процентной скидки не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф.

30 января проект изменений Кодекса об административных правонарушениях был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Среди прочих изменений он предусматривал увеличение штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. Повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.



Уже на следующий день секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит проект кодекса в представленном виде, так как он предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин также раскритиковал поправки в КоАП. «Для многих это (большие штрафы за превышение скорости) просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал он на заседании правительства.