Япония не пустила в порт лайнер Westerdam из-за подозрения на коронавирус

Фото: Miguel Candela / Global Look Press

Власти Японии попросили круизный лайнер Westerdam не заходить в порты страны, поскольку на его борту есть люди с подозрением на коронавирус. Об этом журналистам заявил японский министр транспорта Кадзуеси Акаба, передает Reuters.

При этом губернатор Гуама Леон Герреро также отклонил просьбу Госдепа США разрешить Westerdam причалить к острову.

Очевидец, находящийся на борту лайнера с семьей, рассказал ТАСС, что среди 1,4 тыс. пассажиров есть не менее семи россиян. «Тревожных симптомов ни у кого не выявлено», — заявил собеседник агентства.

По его словам, помимо россиян на лайнере находятся европейцы, корейцы, японцы. С материкового Китая и Гонконга никого нет — их не пустили на борт, добавил очевидец.

В связи с тем, что судно не может зайти в порты Японии, прорабатывается возможность изменить маршрут и вернуться в Гонконг, откуда он вышел 1 февраля с 1,4 тыс. пассажиров на борту.