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На отправленном на карантин в Гонконге лайнере оказалось четверо россиян

Круизный лайнер World Dream (Фото: Miguel Candela / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В составе экипажа круизного лайнера World Dream, стоящего на карантине из-за нового коронавируса, есть россиянине, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-консул Борис Эздрин.

«Есть четыре члена экипажа — граждане России. Как сообщили власти Гонконга, самочувствие у них нормальное, симптомов заболевания не выявлено», — сказал вице-консул. По его данным, среди пассажиров лайнера россиян нет.

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Круизное судно World Dream вернулось в Гонконг 5 февраля, после того как власти Тайваня отказали ему в швартовке в порту Гаосюн. Опасения по поводу распространения коронавируса на нем возникли после того, как у трех граждан Китая, находившихся на корабле с 19 по 24 января, обнаружили новый коронавирус. Помимо этого, на плохое самочувствие пожаловались 30 членов экипажа лайнера, после чего власти поставили его на карантин, запретив покидать судно без разрешения, и организовали проверку более 1,8 тыс. находящихся на нем человек.

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции, очагом которой стал китайский Ухань, стали 565 человек.

Теги: Гонконг, россияне, коронавирус
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