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Антимонопольная служба выявила повсеместный рост цен на медицинские маски

Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе рост розничных цен на медицинские маски был зафиксирован почти во всех регионах России. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Антимонопольщики провели мониторинг цен на маски вместе с Росздравнадзором.

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2–2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», — сказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

По данным ФАС, стоимость средств индивидуальной защиты подняли не только аптеки, но и оптовые поставщики. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. «К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз», — добавил замглавы антимонопольного ведомства.

В ФАС предупредили, что если антимонопольщики выявят признаки сговора между крупными производителями и оптовиками, участники такого картеля будут строго наказаны.

В ведомстве также предложили региональным властям координировать работу по контролю за ценами на маски. Для этого ФАС предлагает создавать оперативные штабы, которые будут пресекать рост цен. В пример ведомство привело Санкт-Петербург, где также была «сложная ситуация с ценами на маски», но местные власти создали оперативный штаб для урегулирования этой проблемы.

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Ранее в феврале антимонопольщики сообщали, что обнаружили в Дагестане завышение стоимости медицинских масок на 650%. Цариковский назвал такое ценообразование «экономическим мародерством». К аптекам, которые завышают цены, ФАС будет применять крупные штрафы.

После этого в Госдуме сообщили, что в ближайшие дни начнут рассматривать законопроект против завышения цен в аптеках. Он вводит несколько концептуальных понятий в фармакологическом сегменте рынка и направлен на избежание картельного сговора.

Теги: маски, ФАС, рост цен
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ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%
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