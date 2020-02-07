Антимонопольная служба выявила повсеместный рост цен на медицинские маски

Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе рост розничных цен на медицинские маски был зафиксирован почти во всех регионах России. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Антимонопольщики провели мониторинг цен на маски вместе с Росздравнадзором.

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2–2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», — сказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

По данным ФАС, стоимость средств индивидуальной защиты подняли не только аптеки, но и оптовые поставщики. Лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. «К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз», — добавил замглавы антимонопольного ведомства.

В ФАС предупредили, что если антимонопольщики выявят признаки сговора между крупными производителями и оптовиками, участники такого картеля будут строго наказаны.

В ведомстве также предложили региональным властям координировать работу по контролю за ценами на маски. Для этого ФАС предлагает создавать оперативные штабы, которые будут пресекать рост цен. В пример ведомство привело Санкт-Петербург, где также была «сложная ситуация с ценами на маски», но местные власти создали оперативный штаб для урегулирования этой проблемы.