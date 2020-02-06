Проект против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму в ближайшие дни

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Законопроект, направленный против завышения цен в аптеках, внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили», — заявил Исаев. По его словам, сейчас документ дорабатывается с участием ФАС, Минздрава, Минпромторга.

Документ вводит понятия «аптечная сеть», «некоммерческая аптечная организация» и «некоммерческая аптечная ассоциация». Регулирование деятельности аптечных сетей, по словам Исаева, позволит избегать картельного сговора. Так, законопроект предусматривает ряд антимонопольных ограничений, например по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть в стране и в отдельном субъекте федерации. Кроме того, планируется ряд мер, направленных на защиту отечественных производителей.

Также проект закона вводит новое понятие — «передвижной аптечный пункт», что позволит привозить лекарства в удаленные населенные пункты.