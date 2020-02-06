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Проект против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму в ближайшие дни

Фото: АГН «Москва»

Законопроект, направленный против завышения цен в аптеках, внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили», — заявил Исаев. По его словам, сейчас документ дорабатывается с участием ФАС, Минздрава, Минпромторга.

Документ вводит понятия «аптечная сеть», «некоммерческая аптечная организация» и «некоммерческая аптечная ассоциация». Регулирование деятельности аптечных сетей, по словам Исаева, позволит избегать картельного сговора. Так, законопроект предусматривает ряд антимонопольных ограничений, например по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть в стране и в отдельном субъекте федерации. Кроме того, планируется ряд мер, направленных на защиту отечественных производителей.

Также проект закона вводит новое понятие — «передвижной аптечный пункт», что позволит привозить лекарства в удаленные населенные пункты.

В Госдуме подготовили законопроект против повышения цен в аптеках
Общество

Этот законопроект ранее подготовили депутаты от «Единой России». Он предусматривает поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», который регулирует деятельность аптек.

В конце января стало известно о росте спроса на медицинские маски в России на фоне ситуации с распространением коронавируса из Китая. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, некоторые аптеки подняли цены на маски с 1,5 до 70–100 руб. Президент страны Владимир Путин в ответ потребовал отбирать лицензии у аптек, поступающих таким образом.

Теги: законопроект, Госдума, аптеки
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