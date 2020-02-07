Ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Фото: The Central Hospital of Wuhan / РИА Новости

Исследователи из Гонконгского университета науки и техники (HKUST) изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте университета.

«Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут», — говорится в сообщении.

Видео: The Hong Kong University of Science and Technology

Для сравнения технология полимеразной цепной реакции (ПЦР), которую используют для выявления заболевания, занимает от 1,5 до 3 часов, добавили в HKUST.

Принцип работы нового устройства основан на анализе образца, взятого из носовой полости. Каждый прибор оснащен микрофлюидным портативным ПЦР-анализатором, блоком предварительной обработки, чипом биотестирования и новыми наборами для обнаружения нуклеиновых кислот коронавирусов. При этом он может тестировать до восьми образцов одновременно.