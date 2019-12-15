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Глава компартии Японии назвал способ возвращения Курильских остров

Токио следует на переговорах с Москвой обозначить позицию о том, что весь Курильский архипелаг принадлежит японской территории. За счет чего Японии удастся добиться возвращения островов южной части Курил, рассказал в интервью газете Yomiuri председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра [Синдзо] Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов» (цитата по ТАСС), — сказал лидер компартии.

Сии считает, что последним юридическим документом, в котором закреплены договоренности японо-российских границ, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин, который поспособствовал переходу территории острова под контроль России. При этом граница двух стран пролегала между мысом Лопатка на Камчатке и островом Шумшу, отметил Сии.

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Глава компартии счел несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор. Сии указал на необходимость аннулирования мирного договора, в котором признается отказ от архипелага Тисима (так в Японии называют весь Курильский архипелаг — прим. РБК).

Россия и Япония более 70 лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной стал территориальный спор по поводу принадлежности южной гряды Курильских островов. В частности, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи в Токио называют своими «северными территориями» и настаивают, что мирное соглашение не будет заключено без решения территориального вопроса.

Президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии планов передавать Японии Курильские острова.

Теги: Япония, Курильские острова
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