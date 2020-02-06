ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе, 11 и 12 февраля, проведет глобальный форум, посвященный разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщается на ее сайте. Жертвами инфекции в Китае стали уже более 560 человек, еще 24,5 тыс. по всему миру заразились.

Форум, который состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария), организован в сотрудничестве с Глобальным научным сообществом по обеспечению готовности к инфекционным заболеваниям. «ВОЗ играет важную координирующую роль, объединяя научное сообщество для определения приоритетов исследований и ускорения прогресса [создания вакцины от коронавируса]», — заявил на брифинге гендиректор организации Тедрос Адханом Гебреиесус.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй была зафиксирована вспышка неизвестного ранее типа коронавируса. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, а также США, Японии, Таиланде, Франции, Великобритании, России и других странах. По последним данным властей КНР, заболели более 24,5 тыс. человек, 565 погибли. В ВОЗ сообщили, что для борьбы с дальнейшим распространением вируса нужно потратить $675 млн.