Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По словам Кузнецовой, на борту находятся 26 детей. Их доставят в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей, где их встретят родственники.

Кузнецова отметила, что девять детей были вынуждены остаться в сирийской столице Дамаске из-за недостатка необходимых документов. По словам омбудсмена, они будут оформлены в ближайшее время и детей вернут «первым же рейсом».

Ранее, в декабре, самолет Минобороны доставил из Сирии в Москву четырех российских детей — трех девочек и одного мальчика. Тогда Кузнецова отмечала, что за поездку в Сирию специалисты взяли анализы ДНК у 35 детей-сирот. Перед этим четверо российских детей были доставлены из Сирии в сентябре.