Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву Общество, 00:14 Путин и Лукашенко встречаются в Сочи. Что нужно знать Политика, 00:01 Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина Политика, 00:01 Счетная палата назвала главные проблемы российской науки Политика, 00:00 Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции Политика, 06 фев, 23:42 Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка Политика, 06 фев, 23:15 Трамп оценил процедуру импичмента как поход через ад Политика, 06 фев, 23:05 Как прошла московская премьера шоу Жана-Поля Готье Стиль, 06 фев, 23:04 ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье Бизнес, 06 фев, 22:47 Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России Технологии и медиа, 06 фев, 22:31 В Армении проведут референдум по отставке членов Конституционного суда Политика, 06 фев, 22:11 В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус Общество, 06 фев, 22:05 Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности Общество, 06 фев, 22:01 Сборная России по хоккею стартовала на Шведских играх с поражения Спорт, 06 фев, 21:57
Общество ,  
0 

Самолет с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

С авиабазы Хмеймим в Сирии вылетел самолет с российскими детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По словам Кузнецовой, на борту находятся 26 детей. Их доставят в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей, где их встретят родственники.

Кузнецова отметила, что девять детей были вынуждены остаться в сирийской столице Дамаске из-за недостатка необходимых документов. По словам омбудсмена, они будут оформлены в ближайшее время и детей вернут «первым же рейсом».

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву
Общество

Ранее, в декабре, самолет Минобороны доставил из Сирии в Москву четырех российских детей — трех девочек и одного мальчика. Тогда Кузнецова отмечала, что за поездку в Сирию специалисты взяли анализы ДНК у 35 детей-сирот. Перед этим четверо российских детей были доставлены из Сирии в сентябре.

Российских детей вывозят потому, что их родители вступили в ряды запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). 13 сентября в МИД России сообщили о намерении в ближайшее время вернуть из Ирака и Сирии 30 российских детей.

Теги: Сирия, дети, Анна Кузнецова
Материалы по теме
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву
Общество
Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter