Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

Самолет с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, приземлился в Москве с базы Хмеймим. Об этом сообщается в Facebook уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Российские дети, вывезенные из Сирии, несколько дней будут находиться в больнице, где им проведут медицинское обследование, отмечается в сообщении. Планируется, что уже через несколько дней они отправятся к родственникам.

Как написала в своем Facebook омбудсмен Анна Кузнецова, дети уснули в самолете сразу после еды, которая очень отличалась от тюремной. «В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет. Мы дома, все плохое позади», — сообщила она.

Запись в facebook пользователя Анна Кузнецова

Детей россиян, воевавший в Сирии, доставил в Москву специальный борт Минобороны России. «Дети у нас из двух семей, одна девочка, София, вылетит в Дагестан, а трое поедут в Чечню», — уточнила Кузнецова ТАСС на аэродроме Чкаловский.