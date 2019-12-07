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Общество ,  
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Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии. Об этом сообщается в Facebook Института Уполномоченных по правам ребенка.

В сообщении указывается, что на самолете прилетели три девочки и один мальчик. Они уже смогли увидеть родственников: троих детей из одной семьи (мальчика и двух девочек) встретили мама и бабушка, еще одну девочку приветствовала бабушка. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что первую ночь дети проведут в Национальном центре здоровья детей, а 7 декабря их собираются отправить домой.

На своей странице в Facebook Кузнецова опубликовла фото и видео прибытия детей. По ее словам, это второй рейс и «следующий этап» работы, которая идет с российским Минобороны.

Запись в facebook пользователя Анна Кузнецова

Кузнецова отметила, что за эту поездку на территории лагеря Аль-Холь специалисты взяли материалы для анализа ДНК у 35 детей-сирот.

В начале сентября в Москву уже доставили четырех российских детей, родители которых воевали в Сирии на стороне боевиков. Кузнецова отмечала, что работу по возвращению детей из Сирии в Россию будут продолжать дальше. 13 сентября в МИД России сообщили о планах вернуть из Сирии и Ирака еще 30 детей из России.

Теги: Сирия, дети, тюрьма, Москва
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Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Москве
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