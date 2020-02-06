Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство

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Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Об этом сообщила РБК адвокат Рафика Исмаилова Марина Русакова.

«РИА Новости» со ссылкой на Мособлсуд уточняет, что его признали виновным в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Суд также взыскал с него 4 млн 480 тыс. руб. в пользу родственников погибших.

Рафик Исмаилов был задержан в Подмосковье в ноябре 2016 года по подозрению в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева, который произошел в мае того же года на Новорижском шоссе. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, Исмаилов организовал убийство предпринимателей по заказу своего брата Тельмана из-за финансового спора. Исполнителем преступления стал Мехман Керимов, который также был задержан. Сам Исмаилов свою вину в преступлении отрицает. Его брат Тельман в настоящее время находится в международном розыске, он заочно арестован.