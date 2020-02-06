В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» (Фото: Роскосмос)

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МСК) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

«Есть посадка! «Утесы» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» благополучно вернулся на Землю!» — сообщили в госкорпорации.

С космической станции на Землю вернулись три человека. Это россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и гражданка США Кристина Кук.

Ранее стало известно, что корабль отстыковался от МКС, включил двигатель на торможение в вошел в земную атмосферу, после чего разделился на три отсека: бытовой, приборной-агрегатный и спускаемый аппарат с экипажем 61-й экспедиции МКС.

Капсула корабля, скорость падения которой уменьшали парашюты, приземлилась в расчетное время примерно в 150 км от города Жезказгана.