Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Пилотируемый корабль «МС-13» отстыковался от Международной космической станции и отправился на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

В «Союзе» находятся три человека. Это россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

Двигательная установка «Союза» заработает на торможение в 11:18 мск, после чего корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Посадка спускаемого аппарата с экипажем ожидается в 12:12 мск, расчетное место приземления находится в Казахстане, примерно в 150 км юго-восточнее города Жезказгана.

На МКС остаются космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.