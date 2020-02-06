Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
В Подмосковье задержали женщину с 2 кг героина Общество, 10:33 Пандемия паники: насколько на самом деле страшен новый коронавирус Мнение, 10:32 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 10:31 En+ выкупит долю ВТБ в группе почти за $1,6 млрд Бизнес, 10:28 В Новосибирске водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов Общество, 10:24 В Израиле наезд на военных в Иерусалиме будут расследовать как теракт Общество, 10:15 Почему ваш CEO должен разобраться в технологиях или уйти Pro, 10:09 Прокуратура Приморья проверит сообщения о жившей с телятами девочке Общество, 10:07 «Грязь может запутать камеры»: как распознаются нечитаемые номера Авто, 10:07 Институт в «Сколково» попросил ₽27 млрд на компоненты для 6G Технологии и медиа, 10:00 Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж Общество, 09:50 СМИ узнали о новой попытке «Кристал Пэлас» купить нападающего ЦСКА Чалова Спорт, 09:43 Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме Политика, 09:38 Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана Общество, 09:36
Технологии и медиа ,  
0 

Корабль «Союз» с экипажем из трех человек отстыковался от МКС

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Пилотируемый корабль «МС-13» отстыковался от Международной космической станции и отправился на Землю. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

В «Союзе» находятся три человека. Это россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

Двигательная установка «Союза» заработает на торможение в 11:18 мск, после чего корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу. Посадка спускаемого аппарата с экипажем ожидается в 12:12 мск, расчетное место приземления находится в Казахстане, примерно в 150 км юго-восточнее города Жезказгана.

На МКС остаются космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

30 января президент России Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина орденом Мужества. В президентском указе отдельно отмечены мужество и профессионализм, которые Овчинин проявил «при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур» в октябре 2018 года, когда при старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Ракета должна была доставить на МКС Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. В тот раз система аварийного спасения сработала штатно, и экипаж приземлился в 20–25 км от города Жезказгана в Казахстане на спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Теги: МКС, космонавты, астронавты, «Союз МС»
Материалы по теме
«Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow
Технологии и медиа
Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам
Общество
Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter