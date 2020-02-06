СМИ опубликовали новое видео жесткой посадки самолета в Стамбуле

Турецкое издание Sözcü в своем Twitter опубликовало видеозапись с самолетом компании Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле. На записи видно, как лайнер едет по рулежной дорожке.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате инцидента погиб один человек, еще 157 пострадали. Граждан России на борту не было.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. Как сообщили в Минтрансе Турции, на борту лайнера находились 177 пассажиров, в том числе двое детей и шестеро членов экипажа.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликаи, причиной крушения лайнера стала плохие погодные условия. Он отметил, что лайнер пробил ограждение аэропорта, а затем упал в овраг с высоты примерно 30-40 метров. Издание Hurriyet отмечает, что перед крушением лайнера диспетчер на башне предупреждал экипаж о сильном ветре.