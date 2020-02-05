Родители жившей в медцентре девочки обжалуют передачу ее органам опеки

Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медицинском центре «Мать и дитя», хотят обжаловать решение суда о передаче ее органам опеки. Об этом РБК рассказала адвокат родителей ребенка Ольга Лукманова.

«[Обжалуем] как только получим решение. Мама желала лично участвовать в процессе. Она официально находится на больничном, данный документ был предоставлен судье», — пояснила Лукманова. Адвокат предположила, что судья не сочла его «достаточно важным». Она добавила, что у матери девочки онкология.

Ранее Пресненский районный суд Москвы принял решение передать ребенка органам социальной защиты, а также ограничить ее родителей в правах. По решению судьи они будут выплачивать алименты на содержание девочки в размере четверти зарплаты.

Истцом по делу выступил отдел социальной защиты населения города Москвы по району Арбат. Представители отдела поясняли, что родители нарушают право ребенка жить и воспитываться в семье тем, что не забирают ее из центра.