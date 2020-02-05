Общество , 05 фев, 19:02
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Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку
Пресненский районный суд Москвы решил отдать в органы опеки девочку, которая пять лет прожила в клинике «Мать и дитя», сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Исковые требования [управления социальной защиты населения ЦАО города Москвы] удовлетворены», — уточнили в пресс-службе.
Родители девочки ограничены в родительских правах.
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