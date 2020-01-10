Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля арест топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, а также экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, которых обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В заявлении инвестфонда Baring Vostok, поступившем в РБК, продление ареста назвали «необоснованным и незаконным».

«Иван [Зюзин], Ваган [Абгарян] и Максим [Владимиров] проведут целый год в СИЗО, при том что закон в принципе запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, и не говоря уже о том, что они невиновны и имеют малолетних детей на иждивении», — отметили в инвестфонде.

Накануне, 9 января, стало известно, что столичный суд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова до 13 февраля.