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Дело Baring Vostok ,  
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Суд продлил арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля арест топ-менеджерам Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, а также экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, которых обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В заявлении инвестфонда Baring Vostok, поступившем в РБК, продление ареста назвали «необоснованным и незаконным».

«Иван [Зюзин], Ваган [Абгарян] и Максим [Владимиров] проведут целый год в СИЗО, при том что закон в принципе запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, и не говоря уже о том, что они невиновны и имеют малолетних детей на иждивении», — отметили в инвестфонде.

Накануне, 9 января, стало известно, что столичный суд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова до 13 февраля.

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Дело в отношении сотрудников фонда Baring Vostok завели в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Согласно изначальной версии следователей, в 2017 году Калви убедил других руководителей банка одобрить сделку по уступке кредита ПКБ, аффилированному с Baring, на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Тогда было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

В конце декабря 2019 года обвинение было переквалифицировано. Теперь фигурантам дела вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК России).

Теги: Baring Vostok, арест, фигуранты дела, продление, новости РБК
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