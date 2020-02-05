Хуснуллин отказался критиковать своего предшественника Мутко

Виталий Мутко (Фото: Правительство РФ / Global Look Press)

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве России жилищную политику, дорожное хозяйство, строительство, отказался критиковать своего предшественника Виталия Мутко.

«У меня есть такое железное правило — никогда не критикуй предшественника, работай лучше. Я считаю, что критиковать, тратить на это силу и энергию, — бессмысленное занятие. Надо смотреть, что сделано не так, предлагать, что исправить, как максимально быстро достигнуть результата», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

Вице-премьер отметил, что у него с Мутко всегда были прекрасные деловые отношения, и он уверен, что опыт и знания его предшественника помогут положить начало новому этапу развития АО «ДОМ.РФ», генеральным директором которого тот назначен.

«Я считаю, что «ДОМ.РФ» как институт развития нужен для страны. Я буду максимально поддерживать «ДОМ.РФ», создавать все условия, чтобы он ту задачу, которую на себя взял, ту задачу, которую поставило правительство, чтобы он эту задачу выполнил», — обещал Хуснуллин.