Хуснуллин отказался критиковать своего предшественника Мутко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения Политика, 19:16 Представитель Зеленского заявил о неготовности Украины к возврату Крыма Политика, 19:06 Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку Общество, 19:02 Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной Общество, 19:01 Юристы оценили идею наказывать за задержку зарплаты 10 годами тюрьмы Общество, 18:57 Троценко продал свой пакет в Petropavlovsk «Южуралзолоту» Бизнес, 18:56 Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о недовольстве строительством ЦКАД Бизнес, 18:55 Спортсмены из США и Канады выступили за публичные слушания по делу РУСАДА Спорт, 18:52 При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет Общество, 18:49 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Тюмень Пресс-релиз, 18:47 Суд постановил пересмотреть арест трех фигурантов дела Baring Vostok Общество, 18:41 Число погибших при сходе двух лавин в Турции выросло до 38 человек Общество, 18:28 Правительство и ЦБ создадут рабочую группу по финрынкам и экономике Финансы, 18:27 В Швеции открылся плавучий отель с баней в форме гнезда Стиль, 18:26
Общество ,  
0 

Хуснуллин отказался критиковать своего предшественника Мутко

Виталий Мутко (Фото: Правительство РФ / Global Look Press)

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве России жилищную политику, дорожное хозяйство, строительство, отказался критиковать своего предшественника Виталия Мутко.

«У меня есть такое железное правило — никогда не критикуй предшественника, работай лучше. Я считаю, что критиковать, тратить на это силу и энергию, — бессмысленное занятие. Надо смотреть, что сделано не так, предлагать, что исправить, как максимально быстро достигнуть результата», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

Вице-премьер отметил, что у него с Мутко всегда были прекрасные деловые отношения, и он уверен, что опыт и знания его предшественника помогут положить начало новому этапу развития АО «ДОМ.РФ», генеральным директором которого тот назначен.

«Я считаю, что «ДОМ.РФ» как институт развития нужен для страны. Я буду максимально поддерживать «ДОМ.РФ», создавать все условия, чтобы он ту задачу, которую на себя взял, ту задачу, которую поставило правительство, чтобы он эту задачу выполнил», — обещал Хуснуллин.

Мутко, Козак и Мединский не вошли в правительство Мишустина
Политика

Виталий Мутко занимал пост зампреда правительства России с октября 2016 года по январь 2020 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева он не вошел в новый состав правительства. Его обязанности перешли к назначенному вице-премьером вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину. Сам Мутко был назначен генеральным директором АО «ДОМ.РФ», созданного правительством в качестве финансового института развития в жилищной сфере.

Теги: Марат Хуснуллин, Виталий Мутко
Материалы по теме
Мутко возглавил «Дом.РФ»
Экономика
Мутко после ухода из правительства поблагодарил свою команду за работу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter