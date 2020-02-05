В России предложили ограничить использование шипованных шин

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В Госдуме предложили изменить правила использования шипованных шин в России для снижения вреда дорогам. Об этом сообщает «Коммерсант».

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Так, госкомпания «Автодор» предложила ввести штраф за неправильное использование покрышек и дать руководству регионов право самостоятельно определять сезон для «переобувки» автомобиля.

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев заявил о необходимости снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами до 90 км/ч на автомагистралях.

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