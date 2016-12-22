В России официально разрешили не устанавливать знак «Шипы»

С 8 декабря в России официально можно не ставить знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Соответствующее постановление правительства вступило в силу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В субботу вступило в действие постановление кабинета министров от 24 ноября 2018 года, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака «Шипы». Это произошло через полтора года после того, как за отсутствие данного знака водителей начали штрафовать на 500 рублей.

В правительстве изменение законодательства объяснили тем, что знак потерял свою актуальность. В документе, размещенном на официальном портале кабинета министров, указывается, что динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются не наличием шипованной резины, а конструкцией автомобиля, степенью его загруженности, а также наличием систем, способствующих торможению машины.

Таким образом, было решено, что установка знака «Шипы» не позволяет другим участникам движения однозначно судить о том, что будет делать их владелец, учитывая в том числе неоднородное дорожное покрытие зимой.

Также новые изменения в ПДД позволяют устанавливать знак «Инвалид» инвалидам всех групп и ставить им машины в зоне знаков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».