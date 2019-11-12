«Автодор» предложил россиянам меньше использовать шипованные шины

Срок эксплуатации шипованной резины специалисты «Автодора» предлагают сократить почти на треть ради снижения износа дорог. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование компании.

В «Автодоре» предлагают уменьшить разрешенный период использования зимней автомобильной резины с шипами с 273 дней до 188 дней. Это, по мнению экспертов, позволит снизить износ дорожного покрытия в Центральном регионе страны.

Для других регионов предполагается установка норм использования шипованных колес в соответствии с местными климатическими особенностями.

Также в «Автодоре» предлагают установить максимально разрешенную скорость на дорогах зимой в пределах 70–80 км/ч.

По данным госкомпании, 90% ущерба российские дороги получают именно в зимний период. Больше всего износа получают магистрали с разрешенной скоростью более 70 км/ч.